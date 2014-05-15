В УПЦ МП священикові заборонили звершувати богослужіння через патріотизм

Отець підтримав священиків УПЦ Київського патріархату і взяв участь у їхній службі. За це був жорстоко покараний та нині має публічно каятися, повідомляє ТСН.

Вже п'ять днів отець Віталій Ейсмонт замість сповідати та причащати парафіян годує індичок та займається зі своїми молодшими дітьми. Сам себе вважає простим патріотом.

Тиждень тому отець Віталій приїхав у Київ та на службі у свято Георгія Переможця став поруч із патріархом Філаретом. Каже, молився за мир в Україні.

Ейсмонт пояснює: думки про те, що його церква поводиться дещо не так, з'явилися в нього ще на початку революційних подій. Коли ж Москва почала активну агресію в Україні, він зрозумів – не може мовчати.

"Я просто відчув себе обманутим своєю церквою. Мені хотілося, щоб було як краще. Щоб ми були всі єдині, щоб наш народ, щоб наша церква була українською і перестала зраджувати своєму народові. Щоб вона називала речі своїми іменами", - пояснив він.

За кілька діб після спільного з богослужіння отець Віталій отримав листа з єпархіального управління. У ньому повідомили, що священику віднині заборонили звершувати богослужіння.

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"За участь у богослужінні з розкольниками, слово богослужіння навіть у лапках. Я міг би одразу перейти у Київський патріархат, але якщо вже цей крок став відомий, я думаю, він міг би вплинути на думку офіційних структур нашої церкви", - пояснив отець Віталій.

Його керівництво твердить, що конфлікт виник уже давно. І проблема, мовляв, не в патріотизмі священика.

"Скрізь люди його не хотіли, він створював якісь проблеми. Ми з одної парафії на іншу його переводили", - пояснив владика Віссаріон.

Нині, щоб повернутися у лоно церкви, Ейсмонту треба публічно покаятися, каже він.

"Він відійшов від нашої церкви канонічної та побажав бути у філаретівському розколі", - пояснив єпископ.

Речник УПЦ отець Георгій Коваленко вчинок священика оцінює менш категорично. Каже, у будь-який момент він може оскаржити заборону у Києві.

"Питання подолання розділення в українському православ'ї не має вирішуватися на місцевому рівні. Це має вирішуватися на рівні відповідних комісій, на рівні єпископату. І прийматися такі рішення, які зцілять рани розколу і дадуть можливість не порушувати канони, а всім українцям – співслужити", - пояснив він.

На роздуми щодо публічного покаяння отцю Віталію дали місяць. На початку червня він має повідомити, чи лишається у своїй церкві, чи переходить до Київського патріархату.

Сам він каже, мріє, що складний вибір робити не доведеться. Бо до того часу процес створення помісної церкви все таки буде запущено.

"Один одного обняти, простити і служити на радість народу України!", - каже священик.