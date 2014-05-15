Патріарх Філарет не бачить можливості для діалогу, коли на сході є російські військові



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Загальноукраїнського круглого столу національної єдності сьогодні у Верховній Раді.

За словами патріарха, церква підтримує і внесення змін до Конституції, і мирний діалог, бо це “мирний шлях до розв`язання складних питань”.

“Але діалог можна проводити тільки в умовах безпеки, а коли Україна знаходиться в небезпеці, то як такий діалог проводити, коли на Донбасі озброєні, тільки озброєні не задоволені, а в Донбасі діють іноземні військові сили, то вони повинні покинути Україну”, - підкреслив глава УПЦ КП.

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“Як вести діалог, коли на сході стоять російські війська і російські танки. Про який діалог ми будемо говорити? Діалог, який буде вигідний агресору? Ми на такий діалог не згідні. Ми згідні захищати свою Батьківщину, свій народ, захищати свою землю”, - підкреслив Філарет.

Він нагадав слова Гімну України, зазначивши: “Ми повинні покласти душу і тіло за нашу свободу”.