Янукович живе в будинку під Ростовом, а син купив маєток у Барвисі - начальник УДО
Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей заявляє, що Віктор Янукович володіє приватним будинком біля Ростова-на-Дону (Росія).
"За моїми даними, під Ростовом у нього приватний будинок. Ну і син купив будинок у Барвисі", - сказав Гелетей Сегодня, відповідаючи на запитання, де саме перебуває Янукович.
За словами начальника Управління держохорони, Януковича продовжують охороняти колишні співробітники УДО, які поїхали з ним.
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На думку Гелетея, добровільно Янукович в Україну не повернеться.
"Але рано чи пізно йому доведеться відповісти за все. Ось в це вірю", - підкреслив начальник УДО.
Нагадаємо, після лютневих подій у Києві Янукович втік з країни, МВС оголосило його в розшук. СБУ звернулася до ФСБ з проханням сприяти у передачі Януковича слідчим органам України.