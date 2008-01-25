Бютівець пояснив, як зібрати позачергове засідання ВР

Верховна Рада зможе провести позачергове засідання парламенту лише за ініціативи п’яти парламентських комітетів чи трьох фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР, член фракції БЮТ Сергій САС, відповідаючи на запитання, коли депутати зберуться у ВР наступного разу.

С.САС нагадав, що сьогодні не було відкрите пленарне засідання і не відбулося закриття першої сесії ВР шостого скликання. За його словами, ймовірно, що ВР розпочне свою роботу 5 лютого, в день відкриття 2-ї сесії парламенту. До цього часу, наголосив він, парламентарії працюватимуть в комітетах. «Але депутати зможуть зібратися на засідання за ініціативою п’яти комітетів або трьох фракцій», - сказав С.САС.