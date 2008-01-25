Бютівець пояснив, як зібрати позачергове засідання ВР
Наразі шанси мізерні?
Верховна Рада зможе провести позачергове засідання парламенту лише за ініціативи п’яти парламентських комітетів чи трьох фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР, член фракції БЮТ Сергій САС, відповідаючи на запитання, коли депутати зберуться у ВР наступного разу.
С.САС нагадав, що сьогодні не було відкрите пленарне засідання і не відбулося закриття першої сесії ВР шостого скликання. За його словами, ймовірно, що ВР розпочне свою роботу 5 лютого, в день відкриття 2-ї сесії парламенту. До цього часу, наголосив він, парламентарії працюватимуть в комітетах. «Але депутати зможуть зібратися на засідання за ініціативою п’яти комітетів або трьох фракцій», - сказав С.САС.