ГПУ знову звернулася до Ради з приводу припинення повноважень Царьова

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Валерій Карпунцов (фракція партії “УДАР”).

Він зазначив, що подання було зроблено у відповідності до нещодавно ухваленого закону (яким в.о. генпрокурора надано право здійснювати подання до ВР щодо припинення повноважень народного депутата — УНІАН).

Карпунцов підкреслив, що на даний час інших подань про позбавлення депутатів повноважень у комітеті немає.

Карпунцов також повідомив, що вчора мало відбутися засідання регламентного комітету, але через те, що на нього не з'явилися депутати від ПР та КПУ, не було кворуму, й комітет не зміг ухвалити рішення щодо Царьова.

Читайте такожЦВК скасувала реєстрацію Королевської та Царьова кандидатами в президенти

Довідка УНІАН. Проти депутата від Партії регіонів Царева відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

Зокрема, за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (заклики до насильницької зміни, скидання конституційного ладу, здійснені особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України.

В.о. генерального прокурора Олег Махніцький звернувся у Верховну Раду з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень.

6 травня парламент вніс зміни до закону і надав в.о. генпрокурору права звертатися до ВР з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата і відповідного зняття з нього недоторканності. Раніше такі документи міг подавати лише генеральний прокурор.