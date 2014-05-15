ГПУ знову звернулася до Ради з приводу припинення повноважень Царьова
В.о. генерального прокурора України Олег Махніцький знову звернувся до Верховної Ради з поданням про припинення повноважень народного депутата Олега Царьова (фракція Партії регіонів).
Про це в коментарі УНІАН повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Валерій Карпунцов (фракція партії “УДАР”).
Він зазначив, що подання було зроблено у відповідності до нещодавно ухваленого закону (яким в.о. генпрокурора надано право здійснювати подання до ВР щодо припинення повноважень народного депутата — УНІАН).
Карпунцов підкреслив, що на даний час інших подань про позбавлення депутатів повноважень у комітеті немає.
Карпунцов також повідомив, що вчора мало відбутися засідання регламентного комітету, але через те, що на нього не з'явилися депутати від ПР та КПУ, не було кворуму, й комітет не зміг ухвалити рішення щодо Царьова.
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Довідка УНІАН. Проти депутата від Партії регіонів Царева відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.
Зокрема, за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (заклики до насильницької зміни, скидання конституційного ладу, здійснені особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України.
В.о. генерального прокурора Олег Махніцький звернувся у Верховну Раду з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень.
6 травня парламент вніс зміни до закону і надав в.о. генпрокурору права звертатися до ВР з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата і відповідного зняття з нього недоторканності. Раніше такі документи міг подавати лише генеральний прокурор.