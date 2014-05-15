У Горлівці переобрали "народного мера"

Відтепер, виконувати обов`язки мера Горлівки буде призначений Едуард Матюх, екс-заступник міського голови Євгена Клепа, повідомляє Gorlovka.ua.

Так, під час мітингу сепаратистів під стінами міськради, натовп сприйняв пропозицію колишнього "народного мера" Олександра Сапунова про те, щоб його змінив Едуард Матюх криками: "Ура!"

Також, під час нелегітимного призначення "градоначальника", секретар мітингу, дівчина на ім'я Віка, "задокументувала" Едуарда Матюху як "в.о. міського голови Горлівки Донецької народної республіки".

За словами новоспеченого "мера" Горлівки, його головним завданням є стабілізація ситуації в місті.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, позавчора Автоматники "Абверу" змусили мера Горлівки написати заяву про відставку. у Горлівській міськраді представники Донецької народної республіки зробили спробу захоплення влади в місті.