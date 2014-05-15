Завтра Конституційний Суд відповість на питання про термін повноважень нового Президента

Конституційний Суд України офіційно оприлюднить прийняте 15 травня Рішення у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п’ятої статті 103 Конституції України у системному зв’язку з пунктом 16 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції стосовно визначення строку повноважень президента України, обраного на позачергових виборах, а також терміну проведення наступних чергових виборів президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, суддя-доповідач у справі – Петро Стецюк.

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