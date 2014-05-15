Рятувальники витягли з-під завалів будинку в Миколаєві тіло ще одного загиблого

З-під завалів в Миколаєві будинку рятувальники витягли тіло чергової жертви, вже четвертою, повідомляють "Новости-N".

За інформацією видання, у загиблого впізнали паралізованого літнього чоловіка, який проживав у будинку. Також рятувальники підібралися до тіла ще однієї загиблої. Імовірно, це одна з двох дівчат, про яких повідомлялося раніше.

Крім цього, за інформацією видання, Ірина Алфімова, витягнута рятувальниками з-під завалів підірваної частини житлового будинку, як і раніше знаходиться у відділенні реанімації Миколаївської обласної лікарні. Лікарі розцінюють її стан як стабільно важкий.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня близько 13 години стався вибух на 4-під'їзному житловому 10-поверховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби сталося руйнування несучих конструкцій з 8-го по 10-й поверхи третього і четвертого під'їздів, в яких проживають 213 осіб. Було евакуйовано 73 мешканців житлового будинку.