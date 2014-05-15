Депутати направили до Венеціанської комісії проект змін до Конституції України

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України передала Венеціанській комісії проект змін до Основного Закону.

Про це повідомив член ТСК, народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook.

«Конституційна комісія направила до Венеціанської комісії текст змін до Конституції України. Представники Венеціанки запевнили що питання буде опрацьовано як першочергове і в найкоротші строки. Нарешті зрушились!», - написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 8 квітня парламент підтримав зміни до постанови "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України", якою переніс на 15 травня терміни подання законопроекту щодо внесення змін до Конституції.