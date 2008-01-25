5 лютого БЮТ очікуватиме від Яценюка організаційного кульбіту

Народний депутат, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Валерій ПИСАРЕНКО прогнозує, що перша сесія Верховної Ради буде закрита 5 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, відповідаючи на запитання про терміни закриття першої сесії парламенту.

За словами В.ПИСАРЕНКА, 5 лютого зранку може бути закрита перша сесія ВР, а одразу після того – відкрита друга сесія. “Таким чином це будуть найкоротші канікули у депутатів”, – сказав він.

Також представник БЮТ зазначив, що теоретично парламент може зібратися на пленарне засідання 29 січня. За його словами, такий варіант обговорювався під час засідання фракції БЮТ. Однак, на думку В.ПИСАРЕНКА, це станеться лише в тому випадку, якщо фракція Партії регіонів продемонструє готовність розблокувати роботу ВР.

“Але поки що такого бажання вони не демонструють”, – сказав народний депутат.

Він наголосив, що фракції коаліції пішли на зустріч Партії регіонів і готові ухвалити постанову щодо членства України в НАТО.

“Але, судячи з усього, дії фракції Партії регіонів пов’язані зовсім не з цим, а направлені на блокування розгляду зовсім інших питань”, – зазначив В.ПИСАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні не розпочалося пленарне засідання ВР через блокування Партією регіонів трибуни і президії парламенту. Через блокування голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився закрити першу сесію ВР шостого скликання, як то було заплановано. Друга сесія ВР шостого скликання, згідно з Конституцією, має розпочатися 5 лютого.