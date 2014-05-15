Джемилев: Окупанти звозять до Криму силовиків та автозаки

Як зазначив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, очевидно, вони приїхали для того, щоб контролювати проведення кримськими татарами акцій до Дня пам’яті жертв депортації 18 травня, пише Українська правда.

Також Джемілєв розповів, що окупаційна влада Криму заборонила використовувати на мітингах українські прапори.