Кабмін продає з аукціону 70 автомобілів

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Аукціон оголошено на "Універсальної товарно-сировинної біржі", торги почнуться в приміщенні Київської торгово-промислової палати 6 червня в 11:00.

Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею "Універсальна товарно-сировинна біржа" про умови участі в аукціоні та зобов'язаний сплатити біржі винагороду у розмірі 5% від кінцевої ціни продажу майна, з урахуванням ПДВ, за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із гарантійного внеску переможця аукціону). Реєстраційний внесок - 17 грн.

Покупець-переможець аукціону по кожному лоту платить автопідприємству ГФД СКМУ вартість придбаного майна з урахуванням ПДВ.

Всього на продаж виставлено 73 авто, їх стартова ціна (з урахуванням податку на додану вартість) коливається від 28,7 тис грн до 741,242 тис грн.

Гарантійний внесок по кожному лоту - 10% від стартової вартості, таким же буде і крок аукціону.

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