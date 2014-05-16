Війська РФ готові до проведення "миротворчої операції" на території України - Тимчук
09:33, 16 травня 2014Політика
8 0
Командири російських частин нібито отримали вказівку перебувати в готовності до проведення "миротворчої операції" на території України. Експерт підкреслює, що війська вже підтягуються до кордону навпроти Луганській області
Війська РФ готові до проведення "миротворчої операції" і вже підтягуються до кордону України - Тимчук / REUTERS
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», російські війська, що знаходяться у 100-км зоні від держкордону з Україною, підтягуються до кордону навпроти Луганській області", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі Facebook.
Він також підкреслив, що командири російських частин отримали вказівку перебувати в готовності до проведення миротворчої операції" на території України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter