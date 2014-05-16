Війська РФ готові до проведення "миротворчої операції" на території України - Тимчук

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», російські війська, що знаходяться у 100-км зоні від держкордону з Україною, підтягуються до кордону навпроти Луганській області", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі Facebook.

Він також підкреслив, що командири російських частин отримали вказівку перебувати в готовності до проведення миротворчої операції" на території України.