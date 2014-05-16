Батальйон "Донбас" розбив під Донецьком групу терористів

Бійці батальйону "Донбас" в Великоновосьоловському районі розбили групу терористів, повідомляють "Новини Донбасу".

Повідомляється, що терористи дислокувалися на території району пізно ввечері, прибувши на місце 7 автобусами і кількома автомобілями. Через деякий час про це було інформовано керівництва батальйону "Донбас". Так, за словами керівника батальйону Семена Семченко, відбулося невелике зіткнення.

У "Донбасу" втрат серед бійців немає. У свою чергу, кілька терористів отримали поранення, від гранати, яку самі невдало кинули. Через деякий час сепаратистські сили рятувалися втечею, кинувши неподалік поля бою кілька автомобілів зі зброєю. У полон взято кілька проросійських бойовиків.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, вчора Великоновосілківський район Донецької області був узятий під контроль народним ополченням і батальйоном "Донбас".