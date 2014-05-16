У Кабміні оголосили про створення Кримського дому в Києві

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що у Києві буде відкрито Будинок Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив перед початком виїзного засідання Кабінету міністрів у приміщенні Вінницької обласної державної адміністрації.

Прем'єр-міністр переконаний, що вихідці з Криму, які вважають окуповану територію територією України, повинні мати представництво у столиці.

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“У Києві буде відкрито Будинок Криму, де наші кримськотатарські побратими та ті, хто знає і впевнені, що Крим є і буде українським, матимуть представництво у столиці”, - сказав Яценюк.

Пізніше під час виїзного уряду у Вінниці було ухвалене розпорядження про створення Будинку Криму напередодні 70-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

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За словами міністра Кабінету міністрів Остапа Семирака, Будинок Криму розмістився в приміщенні, де раніше працювала Академія аграрних наук.

“Вчора цей будинок пройшов переатестацію як державне майно. Вже в понеділок відбудеться урочисте відкриття Кримського дому, - сказав він.

Як зазначив Семирак, цей дім буде передано для користування кримсько-татарського меджлісу та громадським організаціям для проведення різних заходів.

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“Це буде місце для спілкування, представлення інтересів, задоволення етнічних потреб”, - уточнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у березні після введення військ Росія анексувала український Крим.