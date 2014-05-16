Карасьов: хоча доля країни вирішується в Києві, рішення знаходиться на Південному Сході

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи конференцію «Мир та громадянську згоду в Україні», яка за ініціативи кандидата в президенти Сергія Тігіпка відбулася в Запоріжжі 15 травня.

«Доля держави вирішується в столиці, але ключі від майбутнього знаходяться на Південно-Сході», - зазначив політолог. На його думку, кандидат Сергій Тігіпко, з урахуванням очікувань електорату, «діє правильно, в дусі сучасного суспільного запиту». «Поки інші сперечаються, де проводити наступний круглий стіл, в Києві чи в Донецьку, він вже проводить його у Запоріжжі», - додав В. Карасьов.

Він також додав, що у ситуації, яка склалася на Південному сході України, «всі кандидати в президенти повинні «не вилазити» з регіону, а постійно там бути, зустрічатися з тими, хто визначає політику регіону, шукати план виходу з кризової ситуації, думати про розвиток країни в майбутньому».

За його словами, «круглі столи» повинні проводитися не для столичної еліти, а з активним залученням регіональних лідерів. «Політики і політики, щоб спільними зусиллями з регіональними елітами, громадськістю шукати шляхи виходу з кризи», - підкреслив політолог.