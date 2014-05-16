ГПУ визнала терористичними організаціями самопроголошені ДНР та ЛНР
Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.
Про це сьогодні заявив перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша, у відео «5-го каналу», розміщеного на Youtube.
«Дві самопроголошені республіки: так звана Донецька і Луганська - це дві терористичних організації, які мають чітку ієрархію, які мають фінансування, які мають канали постачання зброї. Створені для нападу для людей, на залякування, вчинення диверсій, терактів, побиття та вбивства наших громадян»,- наголосив Голомша.
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За фактом створення терористичних організацій уже відкрили кримінальні провадження. Нині вони на етапі досудового розслідування.
За словами першого заступника генпрокурора, відповідно до матеріалів, які є в розпорядженні ГПУ, в рамках досудового слідства встановлено факти фінансування бойовиків з ДНР і ЛНР, і зараз встановлюється причетність незаконних збройних формувань до злочинів проти держави і населення.