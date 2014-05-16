ГПУ визнала терористичними організаціями самопроголошені ДНР та ЛНР

Про це сьогодні заявив перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша, у відео «5-го каналу», розміщеного на Youtube.

«Дві самопроголошені республіки: так звана Донецька і Луганська - це дві терористичних організації, які мають чітку ієрархію, які мають фінансування, які мають канали постачання зброї. Створені для нападу для людей, на залякування, вчинення диверсій, терактів, побиття та вбивства наших громадян»,- наголосив Голомша.

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За фактом створення терористичних організацій уже відкрили кримінальні провадження. Нині вони на етапі досудового розслідування.

За словами першого заступника генпрокурора, відповідно до матеріалів, які є в розпорядженні ГПУ, в рамках досудового слідства встановлено факти фінансування бойовиків з ДНР і ЛНР, і зараз встановлюється причетність незаконних збройних формувань до злочинів проти держави і населення.