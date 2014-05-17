ЄК створила спецгрупу з вирішення викликів, пов’язаних з Україною - Фюле
Європейська комісія створила спеціальну групу, яка займатиметься питання вирішення викликів, пов’язаних з Україною.
Про це повідомив комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.
«Упродовж останніх трьох років я постійно звертався до Європейської комісії з проханням дати більше людей для того, щоб можна було певним чином вирішувати виклики, що ставить перед нами політика сусідства. І лише зовсім нещодавно президент Єврокомісії ухвалив рішення створити таку спеціальну групу, до якої буде входити 30 посадовців Європейської комісії, які займатимуться питаннями з вирішення викликів, пов’язаних з Україною», – сказав Фюле.
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За його словами, ця група буде краще розуміти потреби України.
«Результати будуть видимими і відчутними, і принесуть перевагу всім українцям», - зазначив єврокомісар.