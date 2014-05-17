ГПУ: Дискримінацію кримських татар у Криму повинен розглядати ЄСПЛ

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Генеральна прокуратура України стурбована ситуацією, яка склалася на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, щодо порушення прав етнічного кримськотатарського населення півострова, особливо останнім часом, напередодні річниці з Дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Рівність конституційних прав і свобод громадян гарантується Конституцією України. Порушення прав громадян України, в тому числі кримських татар, що проживають на півострові, є неприпустимим", - йдеться в повідомленні.

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У ГПУ наголосили, що захист прав і свобод людини повинен забезпечуватися у відповідності зі стандартами, які викладені в основних міжнародних документах, таких як Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права й основні свободи людини 1995 р., Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р.

"Останнім часом в ЗМІ широкого розголосу набула інформація про порушення прав кримськотатарського населення, зокрема про побиття, незаконне затримання і проведення масових обшуків, під приводом пошуку терористів". Наявність таких фактів свідчить про істотне порушення прав етнічного населення Кримського півострова", - зазначено в повідомленні.

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Як заявили в ГПУ, зазначені факти дискримінації повинні бути засуджені усіма міжнародними організаціями, які поділяють демократичні принципи, а також повинні бути розглянути європейськими інстанціями, зокрема, Європейським судом з прав людини.