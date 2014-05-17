СБУ заблокувала рахунок одеситки, яка намагалася перерахувати 4 млн гривень терористам

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що через банківські рахунки жительки м. Одеси «З» здійснено спробу перерахувати комерційній структурі у м. Києві 3,93 млн. грн. у якості безповоротної фінансової допомоги. За отриманими даними, зазначені кошти мали бути використані для підготовки масових заворушень та вчинення терористичних актів.

Відповідно до вимог ч.ч. 3, 5 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зазначена фінансова операція зупинена СБ України через можливості Державної служби фінансового моніторингу України. Банківські рахунки особи заблоковано, вживаються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте такожСБУ викрила вербувальників, що постачали терористам найманців

За вказаним фактом СБ України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 «фінансування тероризму». Проводиться досудове розслідування.