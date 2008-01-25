Депутати Нашої України і БЮТ зірвали сесію Івано-Франківської міськради

Сьогодні депутати зірвали позачергову сесію Івано-Франківської міської ради, основним питанням порядку денного якої було затвердження пооб’єктного розподілу бюджету розвитку та напрямків використання коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія так і не розпочалася через демарш членів фракцій міськради “Наша Україна“ та БЮТ, які заявили, що сесія не була підготовлена.

У відповідь міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС зазначив, що «матеріали до сесії були роздані депутатам три тижні тому”.

На сьогоднішній позачерговій сесії міськради планувалось затвердити Програму покращення житлового фонду на 2008-2012 роки, Програму використання коштів з Фонду виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2008 рік.

Бюджет розвитку міста становить 102 млн. грн.