Депутати Нашої України і БЮТ зірвали сесію Івано-Франківської міськради
Сесія так і не розпочалася через демарш
Сьогодні депутати зірвали позачергову сесію Івано-Франківської міської ради, основним питанням порядку денного якої було затвердження пооб’єктного розподілу бюджету розвитку та напрямків використання коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2008 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, сесія так і не розпочалася через демарш членів фракцій міськради “Наша Україна“ та БЮТ, які заявили, що сесія не була підготовлена.
У відповідь міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС зазначив, що «матеріали до сесії були роздані депутатам три тижні тому”.
На сьогоднішній позачерговій сесії міськради планувалось затвердити Програму покращення житлового фонду на 2008-2012 роки, Програму використання коштів з Фонду виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2008 рік.
Бюджет розвитку міста становить 102 млн. грн.