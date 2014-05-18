На Донбасі терористи стріляють у людей на вулицях, серед поранених - жінки і діти

Люди стояли на зупинці громадського транспорту, йдеться в сюжеті ТСН. З машини, що проїжджала повз, невідомі відкрили вогонь. Обох потерпілих госпіталізували.

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Тим часом у Луганську мішенню терористів став легковик. Водій червоного "Шевроле" не зупинився на одному із сепаратистських блокпостів. Навздогін йому рухалась машина, а з неї час від часу лунали автоматні черги. Втікача наздогнали. Водія, що вибіг із салону, застрелили кулею у спину.

Пасажира важко поранили. Поранення дістали і двоє жінок, що в цей час випадково опинилися поблизу. Раніше вже повідомлялося, що у Макіївці бойовики обстріляли людей на зупинці, внаслідок чого було поранено жінку та дитину.