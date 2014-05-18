При нападі на табір Нацгвардії під Слов'янському було вбито одного терориста - Аваков
08:54, 18 травня 2014Політика
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Міністр МВС Арсен Аваков повідомив про те, що вночі під Слов'янськом на табір Нацгвардії було скоєно напад бойовиків.
При нападі на табір Нацгвардії під Слов'янському загинув 1 терорист - Аваков/ Фото: УНІАН
"У нас без втрат. У нападників вночі на табір Нацгвардії під Слов'янському один убитий, один поранений. Пораненому надана медична допомога. Він узятий під варту. З ним працює слідча група", - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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