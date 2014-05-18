Військові вертольоти намагалися зірвати траурний мітинг в Бахчисараї

Два військові вертольоти літали дуже низько протягом всього траурного заходу, заглушаючи виступаючих, передає Крым.Реалии.

Вшанувати пам'ять депортованих співвітчизників зібралися жителі Бахчисарая і Бахчисарайського району, серед них багато дітей і літніх людей, свідків депортації.Читайте такожУ Криму над місцями проживання кримських татар літають військові вертольоти

Коли вертольоти з'явилися в небі присутні почали скандувати: «Мустафа!», а також «Міллет! Ватан! Кирим!» (Народ! Батьківщина! Крим!).

Голова Бахчисарайського регіонального Меджлісу Ахтем Чийгоз закликав присутніх не піддаватися на провокації і приєднатися до загальнокримському мітингу в селищі Ак-Мечеть, міста Сімферополя.