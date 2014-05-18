Військові вертольоти намагалися зірвати траурний мітинг в Бахчисараї
09:21, 18 травня 2014Політика
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У Бахчисараї під час проведення траурного мітингу на площі ім. Леніна над головами мирних жителів почали кружляти два військові вертольоти.
Військові вертольоти намагалися зірвати траурний мітинг в Бахчисараї - ЗМІ /Фото: Крым.Реалии
Два військові вертольоти літали дуже низько протягом всього траурного заходу, заглушаючи виступаючих, передає Крым.Реалии.
Вшанувати пам'ять депортованих співвітчизників зібралися жителі Бахчисарая і Бахчисарайського району, серед них багато дітей і літніх людей, свідків депортації.Читайте такожУ Криму над місцями проживання кримських татар літають військові вертольоти
Коли вертольоти з'явилися в небі присутні почали скандувати: «Мустафа!», а також «Міллет! Ватан! Кирим!» (Народ! Батьківщина! Крим!).
Голова Бахчисарайського регіонального Меджлісу Ахтем Чийгоз закликав присутніх не піддаватися на провокації і приєднатися до загальнокримському мітингу в селищі Ак-Мечеть, міста Сімферополя.
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