Вночі українські військові знищили до 100 терористів під Слов'янськом - учасник бою

11:03, 18 травня 2014
Політика
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Українські військові знищили близько 100 терористів під Слов'янськом.

REUTERS

"Підсумок сьогоднішнього дня. Всю ніч сьогодні по заводу на околиці Слов'янська працювала артилерія і спецлужби. Вранці зайшла розвідка. За інформацією учасника цього бою, втрати серед терористів - до ста осіб", - написав журналіст Аркадій Бабченко.

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