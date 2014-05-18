Вночі українські військові знищили до 100 терористів під Слов'янськом - учасник бою

"Підсумок сьогоднішнього дня. Всю ніч сьогодні по заводу на околиці Слов'янська працювала артилерія і спецлужби. Вранці зайшла розвідка. За інформацією учасника цього бою, втрати серед терористів - до ста осіб", - написав журналіст Аркадій Бабченко.