Кримські татари прийняли резолюцію з вимогою статусу національно-територіальної автономії

Про це повідомляє прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу.

"Ми, учасники Всекримського жалобного мітингу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - депортації 18 травня 1944 року і десятиліть його насильницького утримання в місцях вигнання... заявляємо про невід'ємне право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй історичній території - в Криму - шляхом надання Республіці Крим статусу національно-територіальної автономії", - йдеться в Резолюції Всекримського траурного мітингу.Читайте такожДжемілєв не поїде в Крим із-за загрози відкритих протистоянь

В якості першочергових заходів з відновлення прав кримськотатарського народу кримськотатарський народ вимагає відновлення історичних назв, які зазнали змін внаслідок депортації кримських татар і прийняття законів, що гарантують ефективне представництво кримських татар, які обираються самим народом, в органах законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим.

Крім цього, кримські татари виступають за визнання загальнонаціонального з'їзду кримськотатарського народу - Курултаю кримськотатарського народу і формованих ним органів національного самоврядування - Меджлісу кримськотатарського народу, регіональних і місцевих меджлісів, представницькими органами корінного народу Криму.Читайте такожДжемілєв: Кремль безуспішно намагається вербувати прихильників з числа кримських татар

У резолюції також вимагають негайного припинення дискримінації і репресій по відношенню до кримських татар з політичним, національним та релігійним мотиву.

Читайте повний текс резолюції Всекримського жалобного мітингу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.