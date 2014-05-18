В Слов'янському районі за боїв понад 2 тисяч абонентів залишилися без електрики

Це призвело до того, що без електропостачання знаходиться більше 2 тисяч абонентів.

Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК Донецькобленерго.

"Від електропостачання відключена станція катодного захисту нафтопроводу. Без електроенергії з 1 травня перебуває 24 абонента сел. Дуневка. З 14 травня, у зв'язку з пошкодженням підстанції «Ретранслятор», без електропостачання залишається телевишка м. Слов'янська. ДТЕК Донецькобленерго має всі необхідні матеріальні і трудові ресурси для проведення відновлювальних робіт.

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Однак, доставка ремонтних бригад та огляд електроустановок ускладнені у зв'язку з активними бойовими діями в Слов'янському районі. ДТЕК Донецькобленерго просить населення з розумінням поставитися до ситуації.

Компанія докладе всі можливі зусилля для якнайшвидшого відновлення електропостачання наших клієнтів, як тільки це стане можливим, а також інформуватиме про причини пошкодження електромереж та строки усунення у мірі отримання актуальної інформації", - йдеться в повідомленні.