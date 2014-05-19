У Туреччині Мустафу Джемілєва удостоїли звання "Почесного доктора"
01:29, 19 травня 2014Політика
0 0
Мустафа Джемілєв удостоєний звання 'Почесного доктора' у галузі міжнародних відносин.
У Туреччині Мустафу Джемілєва удостоїли звання "Почесного доктора" Фото УНІАН
Як повідомляє агенство 'Кримські новини',
відповідне рішення було ухвалене одностайно Сенатом Чанаккаленского університету імені Вісімнадцятого Березня.
Звання "Почесного доктора" Джемілєву присвоєно відповідно до статті 2547 кодексу 14/b-5 Турецької республіки.
Читайте такожДжемілєв став лауреатом польської "Нагороди Солідарності"
''Лідер кримськотарського народу Мустафа Джемілєв, завдяки якому кримськотатарський народ зміг повернутися на свою батьківщину в Крим, будучи всесвітньо відомим правозахисником, проявляючи величезне терпіння, досі залишається лідером кримськотатарського народу", - зазначає Сенат університету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter