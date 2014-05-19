У Туреччині Мустафу Джемілєва удостоїли звання "Почесного доктора"

Мустафа Джемілєв удостоєний звання 'Почесного доктора' у галузі міжнародних відносин.

Як повідомляє агенство 'Кримські новини', відповідне рішення було ухвалене одностайно Сенатом Чанаккаленского університету імені Вісімнадцятого Березня. Звання "Почесного доктора" Джемілєву присвоєно відповідно до статті 2547 кодексу 14/b-5 Турецької республіки. Читайте такожДжемілєв став лауреатом польської "Нагороди Солідарності" ''Лідер кримськотарського народу Мустафа Джемілєв, завдяки якому кримськотатарський народ зміг повернутися на свою батьківщину в Крим, будучи всесвітньо відомим правозахисником, проявляючи величезне терпіння, досі залишається лідером кримськотатарського народу", - зазначає Сенат університету.

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