Сьогодні завершується подання заяв про включення у списки для голосування

Про це повідомив УНІАН голова закордонної виборчої дільниці при Посольстві України у РФ Віктор Гіржов.

«На закордонній виборчій дільниці виборець, надавши паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, може особисто до 19 травня включно подати заяву до дільничної виборчої комісії про включення до списку виборців, у тому числі на всіх дільницях, створених на території Росії», - сказав Гіржов.

При цьому він зауважив, що виборча дільниця у Москві працює сьогодні з 12.00 до 20.00 мск.

Гіржов звернув увагу на те, що на виборах 25 травня за кордоном можна проголосувати виключно за закордонним паспортом, відповідно до змін у законодавстві, голосування за внутрішніми паспортами неможливе.

Читайте такожМоскві пригрозили жорсткими санкціями за спроби зірвати вибори

Він наголосив, що в день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови чи секретарем цієї виборчої комісії лише виключно шляхом виправлення неточностей і технічних помилок.

За його словами, взяти участь у позачергових виборах президента України 25 травня зможуть близько 26 тис. громадян України, які стоять на консульському обліку в консульському відділі при посольстві України та понад 500 громадян України, які прибули особисто на дільницю та написали відповідні заяви.

Як повідомляв УНІАН, у Росії на позачергових виборах президента України 25 травня можна буде проголосувати в шести містах – на дільниці при Посольстві України в Москві та на дільницях при генеральних консульствах України у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі і Новосибірську.

Позачергові вибори президента України на закордонних виборчих дільницях, створених при Посольстві України і Генеральних консульствах України у Російській Федерації, відбудуться 25 травня з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.