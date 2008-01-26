На українському обіді в Давосі гостей годували салом (фото)

У п`ятницю в швейцарському Давосі, де проходить Усесвітній економічний форум, пройшов "український обід", який з 2005 року щорічно проводять український бізнесмен Віктор Пінчук і його дружина Олена Франчук. У залі, де проходив обід, столи були накриті на 150 людей — відомих політиків і бізнесменів всього світу. Йшлося про перспективи інвестицій до України. Бізнесмени майже одностайно просили політичної стабільності і трохи менше розмов про реприватизацію.

На обіді були присутніми такі російські бізнесмени, як голова наглядового комітету Групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг і голова ради директорів ВАТ "Северсталь" Олексій Мордашов. З українських бізнесменів — Рінат Ахметов, Сергій Тарута, Петро Порошенко, який спеціально для цього ланча прибув до Давосу. До речі, останній весь час вертів в руках янтарні чотки і розповів "Сєгодня", що привіз їх з Валаамського монастиря для заспокоєння. Також на обіді був присутній син власника "Криворіжсталі" Аддітья Міттал. Відвідав "український обід" і президент України Віктор Ющенко. Він сидів за одним столом з своєю дружиною і дочкою Віталіною, а також Рінатом Ахметовим, сином Міттала, подружжям Пінчук і Франчук, Сергієм Тарутою і главою МЗС Володимиром Огризком.

Захід проходив в 4-зірковому готелі "Моросані". На відміну від торішнього ланча, коли в одному залі проходила конференція, а в іншому був накритий фуршет, цього разу гості "українського обіду" могли слухати виступи, не перериваючи трапези. Присутніх пригощали шампанським "Луї Родерер" за 70 франків (пляшка — більше 300 грн.), українською горілкою і апельсиновим соком. А з блюд найбільшою популярністю користувалися український борщ і сало в різних варіаціях — копчене, солоне, сало з етикеткою "фром Коломия" і смалець. Також подавали м`ясо, деруни і вареники з вишнями.