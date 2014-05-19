На президентських виборах забезпечена широка політична конкуренція - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з регіонами стосовно проведення виборів президента 25 травня.

”Забезпечена політична конкуренція на виборах, і широкий спектр кандидатів в президенти представлений і зареєстрований, тому люди можуть обирати будь-яку політичну ідеологію, будь-яких кандидатів. Таким чином це гарантує те, що всі ідеологічні аспекти будуть враховані. Вибір є, просто треба йти і проголосувати”, - сказав прем`єр.

Він також відзначив роль ЦВК у забезпеченні проведення виборів в надскладних умовах.

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”У нас є один з найдосконаліших реєстрів виборців. Всі технічні моменти, які необхідні для проведення виборів, ЦВК забезпечені”, - підкреслив Яценюк.