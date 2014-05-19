Заарештованого ФСБ українського режисера етапували до Москви - журналістка

Сенцова звинувачують в підготовці організації теракту на підставі "мутних свідчень двох невідомих людей, яке нібито вказали на нього як на організатора", повідомляє російська журналістка Ксенія Ларіна у своєму блозі на сайті радіо Ехо Москви.

"Судячи з деяких джерел, точкові арешти потихеньку перетворюються в "ланки грьобаного ланцюга", схоже, ФСБ в Криму готує "кримський болотний процес"?", - пише Ларіна.

Читайте такожРосія експортувала в Крим "північнокавказькі практики" порушення прав людини - правозахисникиЗа словами Ларіної, завтра в Каннах на Міжнародному Кінофестивалі товариш і колега Олега, відомий український режисер Сергій Лозниця буде представляти свій новий фільм "Майдан".

Свою прес-конференцію він почне з заяви щодо арешту Олега Сенцова.

Олег Сенцов є автором повнометражного фільму «Гамер», відзначеного журі Одеського МКФ та МКФ в російському Ханти-Мансійську, і який брав участь у Роттердамському МКФ, в конкурсній програмі МКФ GoEast у Німеччині, а також демонструвався на Київському МКФ «Молодість».