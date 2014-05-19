Внаслідок дій учасників АТО у Слов'янську не загинув жоден мирний мешканець - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Я відповідально заявляю, що від руки українських військових немає ні однієї інформації про загибель серед мирного населення”, - сказав Аваков.

Водночас він зазначив, що правоохоронні органи мають інформацію про те, де терористи закопують тіла вбитих, при цьому не залишаючи ніяких позначок, які б могли в подальшому ідентифікувати загиблих осіб. За словами Авакова, мова йде про десятки загиблих з боку сепаратистів або людей, які загинули від їхніх рук.

Читайте такожСБУ попередила теракт на Куликовому полі в Одесі - терористи хотіли підірвати автомобіль у натовпі У свою чергу голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що терористи в Слов`янську відмовляються на вимоги учасників АТО надавати інформацію про загиблих чи поранених. Крім того, вони не дозволяють доставити у місто медикаменти. Також Наливайченко зазначив, що терористи не надають інформації родичам про загиблих громадян Росії, які разом з ними беруть участь в протизаконних акціях і були поранені чи вбиті.

Продовжуючи тему, Аваков поінформував, що у Слов`янську діють 30 активних бойовиків з Росії, у Горлівці - 12, у Донецькій облдержадміністрації перебувають 11 таких бойовиків, інші - це місцевий криміналітет або найманці.

За даними, які є у правоохоронців, таких людей на Луганщині близько 300, у Донецькій області - 500-600, але “в разі необхідності” їхня кількість значно зростає за рахунок «залучення проплачених деструктивних елементів».

Водночас голова СБУ поінформував, що станом на сьогодні серед бійців АТО налічується 24 загиблих та кілька десятків поранених.