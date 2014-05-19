НАТО направило групу експертів на українські АЕС

НАТО направило в Україну групу цивільних експертів для допомоги в покращенні безпеки атомних електростанцій.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен сьогодні під час прес-конференції, повідомляє сайт Північноатлантичного альянсу.

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«За українським запитом ми направили невелику групу цивільних експертів в Україну, щоб допомогти Україні в покращенні безпеки атомних електростанцій», - зазначив він.