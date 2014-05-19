НАТО направило групу експертів на українські АЕС
17:21, 19 травня 2014Політика
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Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен.
НАТО допоможе Україні підвищити безпеку АЕС / Фото: УНІАН
НАТО направило в Україну групу цивільних експертів для допомоги в покращенні безпеки атомних електростанцій.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен сьогодні під час прес-конференції, повідомляє сайт Північноатлантичного альянсу.
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«За українським запитом ми направили невелику групу цивільних експертів в Україну, щоб допомогти Україні в покращенні безпеки атомних електростанцій», - зазначив він.
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