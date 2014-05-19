Бойовики бандформувань на сході України порушують Женевські конвенції

Про це сьогодні, 19 травня, повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

“В усіх військових конфліктах медики є особами недоторканними, адже вони виконують свій професійний обов’язок – рятують життя і здоров’я людей. На жаль, в ході антитерористичної операції на Сході України відомі непоодинокі випадки нехтування озброєними бойовиками цих правил. Під час обстрілів сил АТО часто страждають медичні працівники, в першу чергу ті, хто намагається надати допомогу пораненому, винести його з поля бою”.

Читайте такожЧервоний хрест України заявив про захоплення відділень в КримуВін підкреслив, що за порушення затверджених на міжнародному рівні правил і законів ведення війни (так званих женевських конвенцій), відверте невмотивоване насильство над медиками на полі бою передбачена кримінальна відповідальність за нормами не тільки національного, а й міжнародного законодавства.

"На жаль, під час боротьби з озброєними терористами на сході України міжнародні зобов’язання, договори і меморандуми не виконуються. Сепаратисти ведуть обстріл позначеної червоним хрестом авіаційної техніки, розстрілюють машини швидкої допомоги, викрадають поранених", – зазначив Андронатій.

Він повідомив, що нещодавно в рамках виконання завдань АТО під час евакуації поранених був обстріляний медичний вертоліт Мі-8. При цьому зазнали поранень військовий лікар і фельдшер.