Частина допомоги НАТО вже на українському кордоні – Парубій

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій у понеділок у брюссельській штаб-квартирі НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

«Шоломи, бронежилети, прилади нічного бачення, матеріали для надання медичної допомоги та інше обладнання нелетальної дії від країн НАТО частково вже перебуває на українському кордоні й отримання його українською армією – це питання буквально кількох днів», – говорить Парубій.

Методи, які наразі застосовує Росія проти України, потребують реформування оборонного сектору, наголошує секретар РНБО.

«Ті новітні методи війни, які проти нас веде Росія, – так званої «гібридної війни», коли крім армії використовуються диверсійні групи, криміналітет, ведеться інформаційна війна, потребують переформатування і реформи нашого оборонного сектору», – заявляє Парубій, додаючи, що саме ця тема і зайняла найбільше часу переговорів.

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Керівник РНБО каже, що партнери по НАТО спільно усвідомлюють те, що, «якщо не зупинити Путіна тут, в Україні, то невідомо, де його танки опиняться завтра».

Андрій Парубій підтверджує, що війська Росії не відведені від українського кордону, та зауважує: «вочевидь, російська армія така недисциплінована, бо Путін уже втретє наказує їм відійти, а вони ніяк не відходять».

«Насправді, це подвійна гра і спосіб відтягнути час та ввести в оману світове співтовариство», – додає він.

У понеділок у Брюсселі відбулося засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, в якому взяла участь делегація на чолі з секретарем РНБО України Андрієм Парубієм.

Під час засідання обговорили питання подальшої співпраці, надання експертів для оцінки нинішнього стану сфери оборони України і загалом співпраці, спрямованої на підтримку реформ у секторі безпеки й оборони України, а також надання НАТО допомоги у подоланні нинішньої кризи.