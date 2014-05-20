Лавров звинуватив Україну в саботажі розслідування трагедії в Одесі

Про це йдеться у зверненні до керівництва міжнародних організацій у зв'язку з трагічними подіями в Одесі 2 травня 2014 року, повідомляє прес-служба МЗС РФ.

"19 травня Міністр закордонних справ Російської Федерації С. Лавров направив Президенту Швейцарії, Чинному голові ОБСЄ, Генеральному секретарю ОБСЄ, а також Генеральному секретарю ООН, Верховному комісару ООН з прав людини Генеральному секретарю Ради Європи звернення з закликом забезпечити проведення київською владою відкритого та неупередженого розслідування трагедії в Одесі, що сталася 2 травня.

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У направлених посланнях, зокрема, підкреслюється неприпустимість закритого розгляду Верховною Радою України обставин цього злочину.

Російська Федерація наполегливо закликає керівництво провідних міжнародних організацій вжити всіх зоходів, щоб вплинути на київський режим, який по суті саботує розслідування", - сказано в повідомленні.