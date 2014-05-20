Депутати спростували чутки про російське громадянство Геннадія Труханова (офіційний документ)
Народний депутат, член депутатської групи «Економічний розвиток» Віталій Журавський надав довідку Генерального консульства РФ в Одесі про відсутність у кандидата в мери Одеси, народного депутата Геннадія Труханова російського громадянства, спростувавши, таким чином, заяви деяких політиків про наявність у Геннадія Труханова двох паспортів - українського і російського.
Про це повідомляє прес-служба депутатської групи «Економічний розвиток».
«Ми надіслали запит до Генерального консульства РФ в Одесі та отримали офіційну відповідь віце-консула Артема Байкіна про те, що Труханов Геннадій Леонідович, що народився 17.01.1965 в місті Одеса, громадянином Російської Федерації не є. З питання придбання громадянства РФ не звертався, паспортом громадянина Росії не документувався», - зазначив Віталій Журавський.
За словами парламентарія, заяви про нібито подвійне громадянство вкидаються інформаційний простір з метою дискредитувати Геннадія Труханова, налаштувати проти нього виборців, знизити рейтинг і, в підсумку, відняти голоси.
Віталій Журавський закликав політичних опонентів і конкурентів Геннадія Труханова припинити використовувати брудні технології в боротьбі за крісло мера Одеси, тому як ситуація в країні вимагає консолідації та взаєморозуміння, а не міжусобної боротьби, яка може лише погіршити ситуацію.