Військ РФ на відстані 10 км від українського кордону не спостерігається - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов.

За його словами, вчора вдень і вночі легкомоторний літак прикордонної служби, оснащений спецтехнікою, зокрема тепловізорами, обстежив ділянку українсько-російського кордону загальною довжиною 820 км.Читайте такожСлідом за Путіним наказ відступити від українських кордонів дав міністр оборони РФ

“Ніяких правопорушень, ніяких колон, які наближаються до кордону, ми не побачили. Що стосується наявності російських військ на відстані 10 км від кордону - їх немає. Що відбувається на відстані 100 км - це питання не до нас”, - сказав Астахов.