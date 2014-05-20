Рада прийняла Меморандум: децентралізація влади і гарантії російській мові

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутати із 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Меморандумом передбачено «гарантування статусу російської мови», децентралізацію влади та розробку правоохоронцями плану щодо безпеки громадян.

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Зазначається також, що ВР забезпечить невідкладне проведення конституційної реформи, в основу якої буде покладена децентралізація державної влади.

Також передбачається закріплення статусу України як парламентсько-президентської республіки.

Крім того, у меморандумі зазначається, що в Україні має бути проведена широкомасштабна судова реформа, а також реформа правоохоронних органів та прокуратури.

Як зазначив голова ВР Олександр Турчинов, після перемовин щодо пункту меморандуму про мовне питання цей пункт було викладено таким чином: “Поруч із конституційним статусом української мови як державної, Верховна Рада забезпечує гарантування статусу російської мови. Держава також гарантуватиме підтримку мов національних меншин у місцях їх компактного проживання”.

Також у меморандумі наголошується, що ВР має ухвалити закон про місцевий референдум.Читайте такожАхметов закликає жителів Донбасу виходити на попереджувальні страйки проти людей зі зброєю

Турчинов зазначив, що ВР зобов'язується прийняти закон щодо недопущення кримінального переслідування громадян за участь у масових акціях за умови звільнення ними захоплених будівель, інших громадських місць та добровільного складання зброї. Водночас винятком є особи, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоров'я людей.