В Україні кількість внутрішніх біженців зі Сходу та Криму сягнула 10 тисяч - ООН

Наразі вона вже сягнула 10 тисяч, повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Агентство ООН у справах біженців провело оцінку потреб цієї категорії населення і тісно співпрацює з місцевою владою, іншими агенціями ООН і неурядовими організаціями з метою підтримки найбільш постраждалих осіб.

"Така допомога передбачає надання правових консультацій, інтеграційних грантів для 150 сімей, грошової допомоги для 2000 осіб, а також поліпшення житлових умов для 50 сімей", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа сьогодні з Криму виїхало 4313 родин За даними організації, нутрішнє переміщення в Україні розпочалося перед березневим референдумом у Криму і з того часу стабільно зростає. Статистика щодо переміщених осіб формується на підставі даних від органів місцевої влади.

Прикметно. що серед потерпілого населення є люди, котрі були переміщені двічі: спочатку з Криму, а потім - зі сходу України.

Більшість переміщених осіб – це кримські татари, однак місцева влада також нещодавно повідомила про збільшення кількості етнічних українців, росіян та змішаних сімей. Принаймні третина переселенців – це діти. Більшість сімей переїжджають до центральної (45%) і західної України (26%), хоча частина осіб також були розміщені на півдні та сході.

Кількість шукачів притулку з України в інших країнах залишається низькою.