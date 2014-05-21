У моргах Краматорська - від 50 до 100 трупів терористів, бойовики готують коридор для вивезення тіл

За оперативними даними, в моргах Краматорська від 50 до 100 трупів терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з місця подій по телефону під час прес-конференції повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

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«За оперативними даними, не підтвердженими в повному обсягу, в моргах міста Краматорська - від 50 до 100 трупів сепаратистів, які брали участь в бойових діях проти українських силовиків», - повідомив він.

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Щодо спроб бойовиків вивезти тіла убитих до Росії Селезньов сказав: «У районі населеного пункту Дмитрівка російські військовослужбовці та терористи готують коридор для виведення основних сил, а також вивезення тіл загиблих бойовиків».