Нічого страшного, якщо Нацгвардію ”наполовину” підпорядкують міністрові МВС?

Командувач Внутрішніх військ України Олександр КІХТЕНКО не вбачає нічого негативного, якщо у разі перетворення Внутрішніх військ у Національну гвардію остання буде підпорядковуватися МВС у питаннях охорони громадського порядку.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідний законопроект радника міністра внутрішніх справ України, народного депутата від НУ-НС Геннадія МОСКАЛЯ.

За словами О.КІХТЕНКА, "моє ставлення до цього (законопроекту) нормальне, позитивне. Тим паче, що Внутрішні війська (які планується перетворити у Національну гвардію - УНІАН) чи Національна гвардія, вони і так будуть співпрацювати і підпорядковуватися міністру внутрішніх справ з питань служби з охорони громадського порядку".

"У даному випадку, - продовжив він, - підпорядкування має бути по завданнях, оскільки сьогодні міністр внутрішніх справ відповідає за стан громадського порядку в державі, а Внутрішні війська беруть участь у цьому".

На переконання О.КІХТЕНКА, "не повинна одна міліція займатися питанням підтримання громадського порядку. Цим повинні займатися і місцеві органи влади, Внутрішні війська чи то Національна гвардія, Служба безпеки України, інші інститути, створені для підтримання безпеки в державі. Це загальна задача".

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Верховній Раді було завреєстровано проект закону України “Про Національну гвардію України”, яким передбачено створення Національної гвардії на базі Внутрішніх військ. Документ було внесено Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і визначено як невідкладний.