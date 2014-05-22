Терористи ДНР намагалися зірвати випуск газетних додатків про єдність України - ЗМІ

Про це повідомляє інтернет-газета «Новини Донбасу».

Ці додатки присвячені єдності України і в них опубліковано авторські матеріали донецьких журналістів на цю тему. Терористи зранку прибули в друкарню "Новий світ", щоб вилучити наклад, проте всі примірники вже були вивезені в міста Донецької області і зранку поширюються серед населення.

Наклад спецвипуску газети "Донецькі новини" становив 200 тисяч примірників. Аналогічні наклади вийшли у газет "Вечерний Донецк" і "Приазовский рабочий".

За даними "Новини Донбасу", терористів консультує представник так званого земляцтва донбасівців у Москві Роман Манекін. Він проживає в Москві, проте вчився на історичному факультеті Донецького національного університету і родом з Макіївки.

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За даними видання, Манекін працював з Януковичем, коли останній був губернатором області і вважається людиною команди Олександра Гурбича.

Гурбич, у свою чергу, в адміністрації Януковича займався питаннями преси і є автором концепції "інформаційної парасольки" - зачистки незалежних медіа в регіоні.

Раніше терористи захопили будівлю Донецької обласної державної телерадіокомпанії.