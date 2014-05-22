В результаті боїв з терористами під Волновахою загинуло 8 вояків - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

«За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», сталися бойові зіткнення українських силовиків з групами терористів поблизу Рубіжне і Волновахи», - написав він.

«З боку сил АТО є загиблі. Зокрема, під Волновахою, за нашими даними, загинули 8 українських силовиків, поранені 18», - повідомив Тимчук.

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Також він відзначив, що «даний населений пункт знаходиться достатньо далеко від головного «вогнища тероризму» - Слов'янська і Краматорська. Враховуючи також той факт, що у даний час в зоні АТО зосереджені достатні сили і засоби, задіяні в операції, знову гостро постає питання ефективності і компетентності керівництва АТО».