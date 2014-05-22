У Польщі послу Франції подарували "закривавлений корабель" за співпрацю з РФ

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, українці передали корабель під час презентації книжки дипломата у польській столиці 21 травня та відзначили, що прийшлу на цю зустріч через те, що посол не вийшов до них під час акції протесту, яка відбулася днем раніше.

"Після короткої дискусії на підставі книжки, українці передали автору модель військового корабля, символічно заплямованого кров’ю, нагадали про свій вчорашній протест під Посольством Франції і наголосили, що на цьому кораблі - кров українських громадян", - відзначено у повідомлені на сайті активістів “Євромайдан Варшава”.

Активістка, котра передавала подарунок послу, висловила жаль через те, що для Франції важливішим виявилися фінансові справи, ніж солідарність з Україною.

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Вона заявила, що українці зараз почувають себе так, як би почувались французи після захоплення англійцями Нормандії та підписання договору на поставку українських кораблів Англії.

Близько десятка українців, котрі взяли участь в акції, розгорнули на презентації книжки дипломата українські прапори та плакати із засудженням продажу французами кораблів росіянам.

Після вручення подарунку українці залишили залу.

Дипломат прийняв макет корабля та пообіцяв передати його президенту Франції Франсуа Олланду.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні французькі дипломати повідомили, що Франція не буде відмовлятися від виконання підписаного в 2011 році контракту на поставку кораблів Mistral для Росії вартістю 1,2 мрд євро, оскільки це більше нашкодить французам, ніж росіянам.

Вони також заявили, що Франція може тільки переглянути умови контракту, котрий передбачає доставку двох суден з можливістю збільшення замовлення до 4.

Mistral - це спеціальні кораблі, призначені для перевезення військових вертольотів та іншої військової техніки. Вже у червні цього року до Франції мають прибути російські військові, котрі мають навчитися, як їх обслуговувати. Поставка перших двох кораблів має відбутися ще в цьому році.

Довідка УНІАН. Після анексії у березні українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.