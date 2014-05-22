Соціологи мають намір проводити під час виборів екзит-поли на сході України

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», відповідаючи на запитання, чи за нинішніх умов на сході України працюватимуть соціологи із екзит-полами.

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Коліушко зазначив, що низка соціологічних компаній об'єдналася у консорціум і готуються проводити екзит-пол. “Дійсно, є проблема, як проводити це на Донбасі”, - сказав він і додав, що має на увазі Донецьку та Луганську область.

“Не вирішено питання, чи буде там скрізь проведено екзит-пол, чи ні. Це вже буде в останній момент в залежності від ситуації, яка буде відбуватися в цих областях”, - сказав експерт.

Він також додав, що планується проведення повністю репрезентативного опитування по всій Україні. “Якщо десь стануться якісь зриви, на якихось дільницях... продумуються варіанти заміни, переміщення”, - сказав Коліушко.

У свою чергу, експерт-соціолог, засновник та керівник компанії Research & Branding Group Євген Копатько зазначив, що його колеги матимуть складну і небезпечну роботу і повідомив, що він не збирається проводити екзит-пол, тому що “не хоче ризикувати людьми”.

“Це люди, з якими я працюю вже дуже багато років. І є великий ризик для їхнього життя, для їхнього здоров'я”, - сказав він.