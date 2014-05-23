Оточення Януковича впливало на редакційну політику газети "Вести" - експерт

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Журналістам ТСН вдалося зайти всередину і побачити, що виявили сьогодні під час обшуку податківці, а саме більше двох мільйонів гривень готівки, документи з інформацією про фінансові оборудки - за рік на рахунки холдингу потрапив понад мільярд гривень. Керівник холдингу Ігор Гужва, у свою чергу, підозри у фінансових махінаціях відкидає та натякає на розплату.

"Це просто створення фону для того, щоб "наїхати" на видання, не більше", - заявив Гужва, а на питання хто є власником холдингу, впевнено відповідає – саме він.

Читайте такожПід час обшуку у главреда "Вести" виявили 1,5 млн гривень Про власника питають не дарма, адже газету неодноразово критикували і звинувачували у зв'язках з оточенням Януковича. Серед імовірних справжніх власників лунали навіть прізвища екс-міністра доходів і зборів Клименка і бізнесмена Курченка. Саме останній і став головною причиною сьогоднішнього обшуку.

Заступник міністра податків і зборів розкриває схему, через яку до редакції "Вєсті" потрапляли тіньові кошти: "Реал Банк", власником якого є Курченко, через конвертаційний центр у Сімферополі перераховує понад 93 мільйони гривень на фіктивну фірму в Сумах, а та, своєю чергою, на рахунки "Вєстєй" у Києві. Без жодного податку, як фінансову допомогу.

Медіаексперт Наталія Лигачова певна, що така фінансова допомога з боку оточення Януковича прямо впливала на редакційну політику холдингу, а, отже, і на думки людей.

"Газета, по суті, вже давно займала позицію відкритої підтримки сепаратистів - називає їх виключно мирними жителями. Спокійно можна трактувати, як підтримку сепаратистів, загрозу територіальної цілісності країни", - каже Лигачова.

За словами медіаекспертів, наразі чимало запитань і до тих ЗМІ, власники яких з оточення того ж Януковича.

Нагадаємо, 22 травня у редакції газети "Вести" провели перевірку правоохоронні органи, а рахунки ТОВ "Вести Масс-Медиа" та його директора Ігоря Гужви були заблоковані. "Вести Мас-Медіа" входить до складу великого українського медіахолдингу "Мультимедіа інвест-груп". Холдингу належить інтернет-газета "Вести", телеканал UBR, щотижневий журнал "Вести. Репортер" та радіо "Вести".

Керівником і власником холдингу нібито є Ігор Гужва. За деякими даними, холдинг, до якого належать "Вести", фінансується екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком та опальним олігархом Сергієм Курченком. Офіційно керівник ТОВ "Вести Масс-Медиа" Ігор Гужва неодноразово цю інформацію спростовував.