У Києві анонім «замінував» будівлі Верховного Суду, ГПУ та Мін'юсту - міліція

Анонім надіслав повідомлення на електронну адресу прес-служби Верховного Суду України про замінування будівлі установи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, відповідна інформація надійшла сьогодні близько 10.30 перед початком роботи Ради суддів.

Голова ВСУ зачитав своїм колегам лист, який надійшов електронною поштою, але судді прийняли рішення працювати.

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Тим часом, будівлю суду обстежують вибухотехніки Міністерства внутрішніх справ, а слідчо-оперативні групи встановлюють особу, яка надіслала листа.

Як повідомляє РБК-Україна, трохи пізніше також надійшло повідомлення про мінування Генеральної прокуратури України і Міністерства юстиції України.

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"На спецлінію "102" надійшла інформація від Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Верховного суду України про мінування їх приміщень",- заявили в прес-службі головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

У відомстві зазначили, що групи фахівців виїхали на місця для з'ясування обставин.