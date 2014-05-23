Терористи кажуть, що вбили усіх полонених бійців батальйону "Донбас" - ЗМІ

Про це він розповів командиру батальйону Семену Семенченко.

У розмові з кореспондентом ЛІГАБізнесІнформ Семен Семенченко, відповідаючи на питання про обмін полоненими, повідомив, що йому дзвонив підполковник ГРУ Росії Ігор Безлер і сказав, що всі полонені знищені.

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Назвати точну кількість загиблих українських бійців Семенченко відмовився, зазначивши, що втрати ворожої сторони перевищують їх власні "у три рази". Командир батальйону Донбас також повідомив, що один з поранених бійців помер у лікарні.

"У них переважна перевага в силах. З того боку були великокаліберні кулемети. Підозрюю, що ми натрапили на другий Слов'янськ, який готували під вибори", - сказав Семенченко.